الأردن يستهدف تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول 2030 لدعم الطاقة المتجددة

وطنا اليوم:كشف المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور رسمي حمزة عن تفاصيل البرنامج الوطني الجديد لدعم القطاع المنزلي بتركيب أنظمة السخانات الشمسية، والذي يقدم دعمًا ماليًا يغطي 50% من تكلفة التركيب للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 750 دينارًا.

وأشار حمزة الأربعاء، إلى أن هذه المرحلة تستهدف تركيب 12 ألف سخان شمسي بتكلفة إجمالية 5 ملايين دينار، لافتًا إلى أن الصندوق دعم تركيب 40 ألف سخان شمسي منذ عام 2015 بتكلفة كلية بلغت 26 مليون دينار.

ويندرج البرنامج ضمن جهود الصندوق لتخفيف فاتورة الطاقة عبر مشاريع تستهدف قطاعات المنازل، الصناعة، السياحة، المدارس، المستشفيات، ودور العبادة.

وأوضح أن التقديم للبرنامج يتم إلكترونيًا عبر منصة “سند” دون الحاجة لمراجعة الصندوق، حيث يختار المواطن الشركة المنفذة من قائمة مؤهلة عبر نوافذ تمويلية تشمل جمعيات محلية وبنوك تجارية منتشرة في جميع المحافظات.

وأكد أن المستأجرين مؤهلون للاستفادة، نظرًا لسهولة فك وتركيب ونقل السخان الشمسي إلى منزل جديد.

وحدد حمزة معايير الاستحقاق بأن يكون المتقدم أردنيًا، بدخل أقل من 750 دينارًا، ولا يملك أكثر من سيارتين، لضمان وصول الدعم للمستحقين.

كما كشف عن برنامج موازٍ يقدم دعمًا بنسبة 30% للأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار.

وأشار إلى أن السخانات الشمسية توفر ما بين 20 إلى 25 دينارًا شهريًا على فاتورة الكهرباء، مع إمكانية تقليل الاستهلاك لتجنب الشرائح الأعلى.

وأضاف أن البرنامج يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يوفر أكثر من 2000 وظيفة مباشرة عبر شركات محلية، ويعزز انتشار السخانات الشمسية التي تغطي حاليًا 25% من المنازل الأردنية.

وأكد أن الصندوق يهدف إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول 2030، داعيًا البلديات إلى تطبيق كودات الأبنية التي تشترط تركيب السخانات للحصول على إذن الأشغال.

وأعرب حمزة عن استعداد الصندوق لتوسيع البرنامج ليشمل منسوبي القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن معايير الاستحقاق تنطبق على نسبة كبيرة منهم، مع إمكانية التنسيق تحت مظلة القوات المسلحة لتسهيل التنفيذ.