الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني في قصر الحسينية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد جلالة الملك متانة علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الدفاعية منها.

وأعرب جلالته عن تقدير الأردن لدور المملكة المتحدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أهمية إدامة التنسيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات في الإقليم، إذ أكد جلالة الملك ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، ودعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

وبحث اللقاء مجمل الأوضاع بالمنطقة، لا سيما التطورات في الضفة الغربية وسوريا.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى المملكة المتحدة منار الدباس، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير البريطاني لدى الأردن فيليب هول، والوفد المرافق للضيف.