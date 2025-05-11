حسّان يوجه بالإسراع باستكمال أعمال مستشفى الأميرة بسمة الجديد لتشغيله في أيلول

وطنا اليوم:أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال زيارة ميدانية إلى لواء الكورة في محافظة إربد اليوم الأحد، بتوسعة وحدتي العناية الحثيثة والعلاج الطبيعي في مستشفى الأميرة راية بنت الحسين، إلى جانب توسيع ساحات اصطفاف المركبات لخدمة المرضى والمراجعين، وذلك استجابةً لملاحظات المواطنين.

وشدد خلال تفقده لسير العمل في مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه.

كما أعلن رئيس الوزراء دعم الحكومة لخطة توسعة مصنع العرين لصناعة الألبسة، أحد الفروع الإنتاجية للمبادرات الملكية السامية، بهدف رفع عدد فرص العمل خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز تشغيل الشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي.

وفي مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي، وجه الدكتور حسّان بالتوسع في البرامج التدريبية والمهنية والتقنية للشباب، مؤكداً أهمية تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك خلال حوار مباشر مع عدد من المستفيدات من البرامج القائمة، وبحضور وزير الشباب يزن الشديفات.

وشملت الجولة أيضا مدرستي جديتا الثانوية الشاملة للبنات، وبيت إيدس الثانوية الشاملة للبنين، حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء صيانة شاملة، ودراسة توسعتها، وتزويدها بساحات وملاعب.

وأشاد رئيس الوزراء بدور أبناء المجتمع المحلي والمتطوعين في تنفيذ مبادرات تنموية في المدارس والمناطق المختلفة.