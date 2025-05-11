بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حسّان يوجه بالإسراع باستكمال أعمال مستشفى الأميرة بسمة الجديد لتشغيله في أيلول

11 مايو 2025
حسّان يوجه بالإسراع باستكمال أعمال مستشفى الأميرة بسمة الجديد لتشغيله في أيلول

وطنا اليوم:أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال زيارة ميدانية إلى لواء الكورة في محافظة إربد اليوم الأحد، بتوسعة وحدتي العناية الحثيثة والعلاج الطبيعي في مستشفى الأميرة راية بنت الحسين، إلى جانب توسيع ساحات اصطفاف المركبات لخدمة المرضى والمراجعين، وذلك استجابةً لملاحظات المواطنين.
وشدد خلال تفقده لسير العمل في مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه.
كما أعلن رئيس الوزراء دعم الحكومة لخطة توسعة مصنع العرين لصناعة الألبسة، أحد الفروع الإنتاجية للمبادرات الملكية السامية، بهدف رفع عدد فرص العمل خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز تشغيل الشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي.
وفي مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي، وجه الدكتور حسّان بالتوسع في البرامج التدريبية والمهنية والتقنية للشباب، مؤكداً أهمية تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك خلال حوار مباشر مع عدد من المستفيدات من البرامج القائمة، وبحضور وزير الشباب يزن الشديفات.
وشملت الجولة أيضا مدرستي جديتا الثانوية الشاملة للبنات، وبيت إيدس الثانوية الشاملة للبنين، حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء صيانة شاملة، ودراسة توسعتها، وتزويدها بساحات وملاعب.
وأشاد رئيس الوزراء بدور أبناء المجتمع المحلي والمتطوعين في تنفيذ مبادرات تنموية في المدارس والمناطق المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

19:23

بيان رسمي صادر عن مؤسسة فرسان التغيير على الحملات المضللة واستهداف الدور الأردني الإنساني في غزة

19:20

الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

19:07

الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

19:02

الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45%

17:51

ضمن حفل انيق وحضور جماهيري غفير الدكتور ايهاب بالي يرعى احتفال تخريج مدارس الحكمة الاساسية

17:41

مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2025

17:10

نقابة الصحفيين الاردنيبن تشكل بعثتها الإعلامية لموسم الحج هذا العام والتي ستنطلق إلى الديار المقدسة في ٥/٢٣

17:01

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا في الدمام

16:53

وزير التربية يشارك طللبة رحابا الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم

16:19

الحكومة تدرس مقترحات لتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الطرق

16:07

جامعة فيلادلفيا تُطلق رسميًا نادي العمل التطوعي بندوة بعنوان “العمل التطوعي: مسؤولية، أثر، وتمكين”

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025