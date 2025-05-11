من المرور إلى حماية الأسرة: ندوات شاملة تعزز وعي طلبة فيلادلفيا بالمسؤولية الوطنية

وطنا اليوم:في إطار التوعية المجتمعية وتعزيزًا للثقافة المرورية بين الشباب، نظّم قسم العلوم الأساسية والإنسانية في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، سلسلة ندوات تثقيفية جاءت ضمن مساق “العمل التطوعي وخدمة المجتمع”، بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، وسط حضور مميز وتفاعل لافت من طلبة الجامعة.

واستُهلت السلسلة بندوة مرورية هدفت إلى رفع الوعي بمخاطر حوادث السير، واستنهاض همم الطلبة نحو المساهمة في الحد من آثارها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التوجيهات الملكية السامية بالتصدي لهذه الظاهرة حمايةً لأرواح المواطنين وصونًا للمكتسبات الوطنية، تلتها ندوة بعنوان “السلم المجتمعي”، نُظمت بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في محافظة جرش، حيث ناقشت أهمية التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح والحوار وتعزيز الانتماء الوطني.

وفي محور الوعي الصحي، عقدت ندوة ثالثة حول “الإسعافات الأولية”، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، ركزت على تمكين الطلبة من مهارات التصرف السليم في الحالات الطارئة، وتطوير ثقافة السلامة العامة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

واختُتمت السلسلة بندوة رابعة بعنوان “حماية الأسرة وعمالة الأطفال”، نظمت بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة/ جرش، حيث ناقشت التحديات التي تواجه الأسرة الأردنية وسبل الحد من عمالة الأطفال في إطار من المسؤولية الوطنية والإنسانية.

وفي نهاية الندوات تقدمت جامعة فيلادلفيا بجزيل الشكر والتقدير لجهاز الأمن العام، ممثلًا بالشرطة المجتمعية في محافظة جرش، على تعاونهم البنّاء وجهودهم المتواصلة في دعم الأنشطة التوعوية داخل الجامعة وخارجها