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إسرائيل تستعيد في سوريا رفات جندي قُتل خلال اجتياح لبنان عام 1982

11 مايو 2025
إسرائيل تستعيد في سوريا رفات جندي قُتل خلال اجتياح لبنان عام 1982

وطنا اليوم:أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الأحد، استعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في لبنان قبل عقود.
وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) نفذا عملية خاصة استعادا فيها رفات الجندي تسفيكا فيلدمان، المقتول في معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى.
وأكد البيان أنه “منذ عقود لم تتوقف الجهود لاستعادة جثة فيلدمان ودفنها في إسرائيل، تماما كما أعيدت جثة الجندي زخاريا باومل قبل 6 سنوات”.
وأضاف أن “الجهود مستمرة لاستعادة جثة أخرى مفقودة، تعود للجندي يهودا كاتس الذي قتل في المعركة نفسها”.
وختم البيان بالتشديد على أن إسرائيل “ستواصل العمل من أجل عادة جميع محتجزيها الأحياء والأموات”.
وأفاد الجيش الإسرائيلي والموساد في بيان مشترك، بأن رفات الجندي عثر عليه في سوريا.
وأوضح البيان: “في عملية خاصة بقيادة الجيش الإسرائيلي والموساد، تم العثور على جثمان الرقيب أول تسفيكا فيلدمان في سوريا، وأعيد إلى إسرائيل”.
ووقعت معركة السلطان يعقوب في يونيو 1982 بين قوات سورية وإسرائيلية، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة وأسر 3 من جنودها.
وحملت المعركة اسم قرية السلطان يعقوب، الواقعة في البقاع اللبناني قرب الحدود مع سوريا.


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