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أكثر من 3000 شخص يزورون الجناح الأردني في إكسبو أوساكا يوميا

11 مايو 2025
أكثر من 3000 شخص يزورون الجناح الأردني في إكسبو أوساكا يوميا

وطنا اليوم:أكد رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في الأردن، شينغو موريهاتا، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن واليابان ممتدة منذ عقود، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وقال موريهاتا، إن اليابان قدّمت للأردن منذ سبعينيات القرن الماضي عدداً من القروض الميسرة لمشاريع حيوية، أبرزها في قطاع توليد الكهرباء، إضافة إلى قروض سلعية في التسعينيات ساعدت المملكة على تجاوز تحديات مالية صعبة.
وأشار إلى أن اليابان قدمت في عام 1999 قرضاً جديداً شمل عدة مشاريع على مستوى البلاد، وتم في عام 2006 افتتاح مكتب “جايكا” في عمّان، حيث استفاد آلاف الأردنيين من برامج التدريب في اليابان، إلى جانب المشاريع التنموية والمساعدات الفنية المتنوعة.
وأوضح موريهاتا أن دعم “جايكا” للأردن شمل، بعد الأزمة المالية العالمية والربيع العربي، عشرات القروض لدعم الموازنة، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات أكثر من مليار دولار أميركي حتى الآن.
وعن التبادل التجاري، قال إن “جايكا” تعمل على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة، مثل الزراعة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مشروع “الكرسي الصحي” ومبادرات لتعزيز العلامات التجارية الأردنية في السوق اليابانية.
وفي سياق الحديث عن مشاركة الأردن في معرض “إكسبو أوساكا – اليابان”، أوضح موريهاتا أن الجناح الأردني يحظى بإقبال كبير من الزوار اليابانيين، إذ يزور أكثر من 3000 شخص الجناح يومياً، مشيراً إلى أن القسم الأكثر جذباً هو الذي يقدم تجربة صحراوية فريدة باستخدام رمال حقيقية مستوردة من وادي رم.
وأضاف أن هذه المشاركة تعزز من صورة الأردن السياحية والثقافية، متوقعاً أن تدفع المزيد من اليابانيين إلى إدراج المملكة ضمن خططهم السياحية المستقبلية، خاصة مع ما تتمتع به من معالم تاريخية وسياحية مثل البترا وجرش ووادي رم.
واختتم موريهاتا حديثه بالتأكيد على عمق العلاقات الأردنية اليابانية، والتزام “جايكا” بمواصلة دعم جهود التنمية المستدامة في الأردن.


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