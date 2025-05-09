الحاج توفيق: تمكين الشباب أولوية وطنية ترجمة للتوجيهات الملكية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، على أهمية تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، وتزويدهم بالتدريب اللازم الذي يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين الشباب والنهوض بهم، ودعمهم وتسخير طاقاتهم في البناء والتطوير، إضافة إلى تفعيل دور المراكز الريادية، ما يعزز مشاركتهم الفعّالة في بناء الاقتصاد الوطني.

وأشار خلال لقاءه مدير مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في محافظة معان، راكان الرواد، إلى أن هذه التوجيهات تعد حجر الزاوية في بناء مستقبل مشرق، إذ تركز على تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الفرص لهم في مختلف المجالات.

وأوضح أن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان يضع على رأس أولوياته تقديم كافة أشكال الدعم لقطاع ريادة الأعمال والابتكار في الأردن، بالإضافة إلى المراكز الشبابية التي تحتضن هذه الأعمال. ويسعى المجلس لتذليل التحديات التي يواجهها هذا القطاع من خلال دعم وتبني المبادرات والأنشطة ذات الصلة، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية في تعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وشدد على أهمية دور رواد الأعمال والعمل التطوعي في تمكين الشباب، خاصة في المحافظات. وأكد أن هذه المبادرات تلعب دوراً كبيراً في خلق فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحلية، فضلاً عن توفير بيئة حاضنة للابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

واستعرض الرواد رؤية ورسالة المركز واهدافه وواجباته التي تتمحور حول بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإكسابهم المهارات، وتشجيعهم نحو الريادة والإبداع، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في محافظات الجنوب للوصول إلى مجتمع متمدن، من خلال المشاريع التنموية والمبادرات التي يقوم المركز على تنفيذها.

كما قدم الرواد موجزا عن الخطة الاستراتيجية للمركز خلال الاعوام 2025-2027 والتي تتضمن تنفيذ المشاريع و المبادرات التي من شانها خدمة المجتمع ، والمساهمة في تدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ، واعداد قيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل.

وفي ختام اللقاء، قدّم راكان الرواد درع مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية تكريماً لمجلس إدارة غرفة تجارة عمان، تقديراً لدوره الفاعل في دعم قطاع ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية، وجهوده المستمرة في تمكين الشباب وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في المحافظات.