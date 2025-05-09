عجلون: مطالب بتكثيف جهود الحفاظ على نظافة المواقع السياحية

وطنا اليوم:أكدت فعاليات بيئية وسياحية في محافظة عجلون، ضرورة تكثيف حملات النظافة في المواقع السياحية والأثرية وأماكن التنزه، وأهمية التشاركية بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي للحفاظ على جمال الطبيعة وبيئة المحافظة.

وأشار رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهية لجمعية البيئة النائب وصفي حداد، إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وأهلية ومدارس ومراكز شبابية من أجل حماية المواقع الطبيعية في المحافظة في ظل الحركة السياحية النشطة التي تشهدها عجلون.

وأضاف، أن اللجنة تعطي تركيزا للقطاع السياحي في المحافظة من خلال تنفيذ الجولات والزيارات الميدانية للاطلاع على واقع المشاريع والمواقع السياحية والأثرية ومتطلباتها واحتياجاتها.

وبينت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي ضرورة توفير بنية تحتية خدمية في أماكن التنزه، كالحاويات والمرافق البيئية لتشجيع الزوار على الالتزام بعدم ترك مخلفاتهم بما يسهم في الحفاظ على جمالية هذه المواقع.

بدوره، قال الناشط التطوعي عبد الرحمن الصمادي، إن تراكم النفايات في الغابات والأماكن الطبيعية خصوصا خلال العطل الرسمية، يشوه المنظر العام ويتسبب بأضرار بيئية، داعيا إلى إطلاق حملات توعية ومبادرات تطوعية دائمة في هذا السياق.

وأكد رئيس فرع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في عجلون الرائد مراد النمراوي، أن الإدارة تنفذ جولات رقابية وتوعوية بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف الحد من الممارسات السلبية في المناطق السياحية، داعيًا الزوار إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الطبيعة.

وشدد رئيس مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة وليد درادكة على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات والمجتمع المحلي والجمعيات البيئية من أجل إدامة نظافة المواقع السياحية التي يقصدها الزوار من مختلف محافظات المملكة.