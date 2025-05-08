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انتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست بابا جديدا للفاتيكان

ساعة واحدة ago
انتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست بابا جديدا للفاتيكان

وطنا اليوم:أعلن عن انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت فرنسيس بريفوست بابا جديدا للفاتيكان وزعيما للكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس، والبابا الجديد سيتخذ اسم ليون الرابع عشر.
والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعدا مقربا من البابا الراحل فرنسيس. ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بأنه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انتخاب بابا للفاتيكان أميركي للمرة الأولى هو “شرف عظيم”.

دخان أبيض.. والأجراس تقرع
وفي وقت سابق اليوم، أطلقت المدخنة المقامة فوق كنيسة سيستين في الفاتيكان، الدخان الأبيض في إشارة إلى نجاح اختيار البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية، وذلك في جولة ثانية للتصويت من جانب الكرادلة الناخبين الـ133 الذين التأموا في مجمع منذ الأربعاء.
وبعيد تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة المثبتة على سطح كنيسة سيستينا، قُرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس، بينما واصلت الحشود الهتاف والتصفيق بحماسة.
وانتخب البابا الجديد إثر عملية تصويت كانت مفتوحة على كلّ الاحتمالات نظرا للعدد القياسي للكرادلة المشاركين فيها.
وقد أجمعت غالبية الثلثين على اسمه، أي أنه حصد 89 صوتا على الأقلّ. لكن نظرا للسرية المطلقة المحيطة بالمجمع المغلق، لا يفصح عن تفاصيل العملية الانتخابية.
وسيخلف البابا الجديد، البابا الراحل فرنسيس الذي توفّي في 21 نيسان/أبريل عن 88 عاما في ختام حبرية دامت 12 سنة.


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