جامعة البترا تطلق ملتقى المكتبة احتفالاً بعيد الاستقلال واليوم العالمي للكتاب

وطنا اليوم:أطلقت جامعة البترا برعاية عطوفة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، وبحضور دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، فعاليات “ملتقى مكتبة الجامعة” احتفالاً بعيد الاستقلال واليوم العالمي للكتاب.

شاركت جامعات ومؤسسات أكاديمية وثقافية محلية في الملتقى، إلى جانب جمهور واسع من الطلبة والمهتمين، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية.

افتتحت مكتبة الجامعة فعاليات الملتقى بـ “معرض الكتاب السنوي السابع” الذي أقيم على المسطح الأخضر داخل الحرم الجامعي، بمشاركة دور نشر بارزة منها: دار اليازوري، دار شهرزاد، دار فضاءات، دار خطاب، ودار من المحيط إلى الخليج.

قدم المعرض إصدارات متنوعة بأسعار رمزية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة لدى الطلبة وأبناء المجتمع، بما فيهم طلبة المدارس المجاورة للجامعة.

أكدت الفعالية التزام جامعة البترا برسالتها المجتمعية، وسعيها إلى ترسيخ التواصل الثقافي والمعرفي مع المؤسسات التعليمية في محيطها.

شهد الملتقى حضور ممثلين عن جامعات أردنية شملت: جامعة الإسراء، جامعة الزيتونة، الجامعة الأمريكية، جامعة الشرق الأوسط، الجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية، بالإضافة إلى جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية ممثلة بالسيد جازي جديع الصالح.

شارك الأستاذ الدكتور ربحي مصطفى عليان، أستاذ علم المكتبات والمعلومات في الجامعة الأردنية، بمحاضرة علمية بعنوان: “تسويق مكتبات الجامعات في البيئة الإلكترونية”، سلط خلالها الضوء على آليات التسويق الحديثة وأهمية الحضور الرقمي الفعال.

حضر المحاضرة عدد من موظفي مكتبة جامعة البترا، ضمن جهود التطوير المهني ومتابعة أحدث الممارسات في قطاع المكتبات.

أشادت مديرة مكتبة جامعة البترا بدور الملتقى في دعم الابتكار الأكاديمي، وتعزيز التفاعل مع المجتمع والمؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات ويسهم في نشر ثقافة القراءة.

اختتمت فعاليات الملتقى بإشادة واسعة من الحضور، الذين أكدوا على أهميته في تعزيز الشراكات الأكاديمية والثقافية، وترسيخ دور مكتبة جامعة البترا كمركز معرفي فاعل يخدم الطلبة والمجتمع