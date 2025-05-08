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الأردن يوقع على إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو

23 ثانية ago
الأردن يوقع على إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو

وطنا اليوم:جرى التوقيع، يوم أمس الموافق ٧ أيار ٢٠٢٥، على بيانٍ مشتركٍ لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة ليسوتو، يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيّما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
‏ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لمملكة ليسوتو السفير ماتيتي بول نينا، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.


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