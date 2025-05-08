أسطول متجدد ووجهات موسعة.. الملكية الأردنية تعزز حضورها الإقليمي والعالمي

وطنا اليوم:استأنفت الخطوط الجوية الملكية، الناقل الوطني الأردني، الثلاثاء، رحلاتها المباشرة إلى مطار حلب الدولي في سوريا، بعد انقطاع دام 14 عامًا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لشركة طيران تربط حلب دوليًا عبر مطار عمان.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس سامر المجالي، أن هذه الخطوة تعزز الروابط الجوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في إعادة ربط شمال سوريا بالعالم.

وأشار المجالي في حديثه، الخميس، خلال مقابلة مع الإذاعة الأردنية، إلى أن الرحلة التجريبية التي سبقت انطلاق الخدمة أظهرت جاهزية مطار حلب من حيث التجهيزات الأمنية والملاحية، رغم التحديات الناتجة عن الحظر الطويل على المعدات.

وأوضح أن الرحلات، التي بدأت بثلاث رحلات أسبوعية صباحية، سترتفع إلى خمس رحلات قريبًا، مع خطط لتحسين التشغيل لاحقًا في ظروف جوية أكثر تعقيدًا.

وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية تُشغّل أيضًا 12 رحلة أسبوعية إلى دمشق، مما يجعلها الناقل الأساسي للسوريين عبر عمان إلى الكثير من الوجهات العالمية.

وأكد أن هذه الخطوة لا تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين الأردن وسوريا فحسب، بل تدعم أيضًا جهود إعادة الإعمار في سوريا من خلال تسهيل الحركة الجوية.

وفي سياق خطط التوسع، كشف المجالي عن تحديث أسطول الملكية بـ12 طائرة إيرباص 320 جديدة وطائرتين إمبراير بحلول نهاية الصيف، مع إضافة وجهات جديدة تشمل مومباي ودلهي في الهند والإسكندرية والمغرب خلال العام الجاري.

كما أكد استعداد الشركة لتقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الطيران السوري، مستندة إلى خبرتها الطويلة في دعم شركات طيران عربية.