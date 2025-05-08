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غارات على جنوب لبنان.. والجيش الإسرائيلي : نضرب هدفا مهما

4 ساعات ago
غارات على جنوب لبنان.. والجيش الإسرائيلي : نضرب هدفا مهما

وطنا اليوم:شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غارات عنيفة على منطقة علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت في جنوب لبنان.
وأفيد عن إطلاق حوالي 20 صاروخاً إسرائيليا على المنطقة ما شكّل حزاماً نارياً وخلق أجواء من الذعر في صفوف طلاب المدارس وأهاليهم.
بينما أشار مصدر في الجيش الإسرائيلي، إلى أن الغارات تستهدف “هدفا مهما”، وفق تعبيره. وشدد على أن إسرائيل “ستحافظ على سياستها الهجومية ضد حزب الله”، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
في حين أفاد مصدر أمني إسرائيلي آخر بأن الجيش استهدف مجمعا عسكريا لحزب الله في النبطية، كان يحتوي أسلحة وأنفاقا.


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