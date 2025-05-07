الأمين العام لحزب نماء يشيد بالقيادة الحكيمة والوازنة في حماية الوطن والمواطن

وطنا اليوم:اكد الأمين العام لحزب نماء الدكتور محمد الرواشدة على ان الأردن خط احمر مشيداً بالقيادة الحكيمة والوازنة في حماية الوطن والمواطن .

ودعا خلال لقاء حواري استضافة الدكتور حسن محاسنه في ديوان عشيرة المحاسنه في كفرخل إلى التركيز على أهمية تظافر الجهود في جعل مدينة جرش وقراها اقليما سياحياً تنموباً ينهض بأبنائه وبناته ،بحيث يمكن البناء على هذا المنتج وتعزيزه بما يخدم الوطن والمواطن .

وقال إننا نحب الاردن محبة الأب لأبنائه واهله ،مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود من اجل إعمار وبناء الأردن الحديث الذي نفاخر فيه الدنيا .

وبين ان الفقر في الأردن قد ارتفع من ١٤٪؜ إلى ٢٧٪؜ خلال عشر سنوات بمعنى ان من كل مئة شخص يوجد ٢٧ شخصا عاطل عن العمل

كما بين ان الدين العام ارتفع بشكل كبير من ١٢ مليار إلى ٤٨ مليار مما يعني ان هناك عبئا كبيرا على الأجيال القادمه في مواجهة هذه المشكله .

واكد ان الاردن يتحمل اكثر من طاقته في ظل الضروف والتحديات الاقتصادية المحلية والعربية والدولية .

ودلل على توجه بعض الدول مثل الصين باعلانها انه لن يكون هناك اي فقير في عام ٢٠٣٠ في ظل التنافس الدولي والأمن السيبراني العالمي .

وطالب ان يكون هناك ٣ مراكز تدريب مهنيه على مستوى الأردن ودمج المراكز الحاليه وتعزيز فرص التدريب .

وتكون هذه المراكز الثلاثه الكبيره في الوسط والشمال وفي الجنوب وبإمكانيات كبيره وان يكون لديها شراكات مع مؤسسات ومنضمات دولية ومدربين عالميين لتعزيز المعرفه والعلم التطبيقي .

وكان الصحفي الدكتور حسن محاسنه قد رحب بالمحاضر الضيف باسم عشائر المحاسنه وبني احمد والنواصره وبني طه وبني محمد و حمدان والرصاصي والبيتاوي مؤكدا الأولاء والانتماء للحمى الهاشمي عهدٌ ووعدٌ ونهج لهذه البلد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده كما اكد الوقوف خلف الجيش العربي والأجهزة الامنيه .

وتخلل اللقاء الحواري وقوف المشاركين لقراءة الفاتحه لأرواح شهداء الجيش العربي الهاشمي والأهل في غزة والضفة الغربية وشهداء الأمة العربية والإسلامية

واجاب الدكتور الرواشدة الذي استعرض دور حزب نماء في الحفاظ على المكتسبات الوطنية وبرنامجه في معالجة الفقر والبطالة على اسئلة واستفسارات الحضور .

وحضر اللقاء جمعا غفيرا من أساتذة الجامعات والأكاديميين ووجهاء المنطقة وممثلي العشائر وعدد من قيادات حزب نماء وعدد من القيادات النسائية