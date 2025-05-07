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عاجل-باكستان تقصف أراضي هندية

21 دقيقة ago
عاجل-باكستان تقصف أراضي هندية

وطنا اليوم_

قصفت القوات الباكستانية بالمدفعية أراضي هندية، وفق ما أعلن الجيش الهندي بعيد ضربات صاروخية هندية قالت نيودلهي إنهااستهدفت “بنى تحتية إرهابية” في باكستان ردا على هجوم في الشطر الهندي من كشمير في 22 نيسان/أبريل.

 

وجاء في بيان للجيش الهندي على منصة إكس أن “باكستان انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار بقصفها المدفعي لقطاعي بيمبر غالي وبونش راجوري” في الشطر الهندي من كشمير، مضيفا بأنه “رد بشكل مناسب ومدروس”.

 

وقالت الحكومة الهندية، إن الجيش شنّ (العملية سيندور) مستهدفا تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير.

 

وأضافت الحكومة في بيان أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.


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