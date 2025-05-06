بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

“مهرجان العقبة الغنائي الأول”.. يتوج نجمه في الثامن من أيار

ساعة واحدة ago
“مهرجان العقبة الغنائي الأول”.. يتوج نجمه في الثامن من أيار

وطنا اليوم_

عمان –

مهرجان العقبة الغنائي الأول يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة ، ورعاية الأصوات المميزة ، كما يتيح المهرجان للمشتركين الفرصة للظهور امام الجهات الداعمة وشركات الإنتاج الفني ، مما يفتح لهم أبواب الفرص على الصعيدين المحلي والعربي ، بالإضافة الى تسليط الضوء على الموهوبين عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما يمنحهم شهرة ومكانة تساعدهم على المضي قدمًا في مشوارهم الفني.

وارتأت إدارة مهرجان أمواج العقبة ان تطلق الموسم الأول ،بهدف اكتشاف المواهب الغنائية الرائدة والناشئة وتمكينهم من مواصلة شغفهم الفني وتحقيق أحلامهم بدخول الساحة الغنائية، وتأسيس قاعدة جماهيرية قوية.

كما يسهم المهرجان في تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية تتيح لزوارها قضاء اجمل الأوقات ، واثراء المشهد الثقافي والفني على مدار العام .

وأعلنت إدارة مهرجان أمواج العقبة، عن حفل الختام والذي يقام تحت رعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف حميدي الفايز،عن اختيار عشر مواهب غنائية من مختلف أنحاء المملكة، للتنافس على لقب “مهرجان العقبة الغنائي الأول”، في ساحة الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة، مساء يوم الخميس الثامن من أيار المقبل ، الساعة الثامنه مساء، وتسجيل الحفل وبثه لاحقا ، وتقدم الحفل الفنانة القديرة عبير عيسى .

واختارت لجنة الاستماع المكونة من الدكتور جورج أسعد، والدكتور نضال عبيدات، والدكتورة ديما سويدان، باختيار عشرة أصوات غنائية، من بين مئات المشتركين، الذي يسعون لتحقيق حلمهم بالنجومية.

وسيقف المتأهلون العشرة، في الحفل النهائي، لتقديم أغان بأصواتهم، ليصار إلى تتويج الفائز بالمركز الأول بالمهرجان.

واختارت لحنة الاستماع الأصوات التالية أسماؤهم للتنافس على اللقب، وهم:

1 – ينال أسامة حسني الجيوسي

2 – احمد سامر خلف دحدوح

3 – اماني رزوق جليل فشحو

4 – إيهاب عمر ناجح السقار

5 – سندريلا ناجي محمد طه

6 – عبدالرحمن عامر عبدالرحمن الخضور

7 – مثنى محمد جدعان الجراح

8 – ينال جواد سلامة وردات

9-أسامة حمزة خليل المشلح

10- وسيم صلاح محمد العسل

وستقدم المواهب المختارة،أغنياتهم أمام لجنة تحكيم المهرجان بشكل مباشر، والتي تتكون من: الدكتور صخر حتر، والدكتور محمد واصف، والدكتورة ليندا حجازي، والدكتورة ديما سويدان ، وفي نهاية الحفل سيتم تتويج الفائز بالمركز الأول بلقب نجم مهرجان العقبة الغنائي الأول لعام 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:03

وزير الدفاع الباكستاني: أسقطنا طائرتين هنديتين وأخرى مسيرة #عاجل

22:38

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

21:28

العيسوي ينقل للوزير الأسبق ارشيدات تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

20:48

وزارة السياحة: ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال نيسان 2025 بنسبة 91 ‎%‎

20:36

الملك يعقد لقاء مع اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي

20:22

الحوثيون يتوعدون بالرد.. وإسرائيل تحمل إيران عواقب هجماتهم كاملةً

20:13

الرجل الأقوى في باكستان يخرج من الظل لمواجهة الهند

20:08

وزارة التربية والتعليم تعدّ استراتيجية جديدة للتغذية المدرسية

20:01

السودان يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات

19:36

ترامب يعلن وقف استهداف الحوثيين .. ومفاجئة مرتقبة!

19:26

الفنان عثمان شهاب يعرض خيوط غير مرئية في لندن 

19:24

الحاج توفيق: الاتفاق على اعادة تفعيل مجلس الاعمال الاردني التونسي

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-5-2025وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025