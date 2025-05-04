عمان الأهلية تبارك للدكتورة منى النسور بتعيينها مستشارةً لمجلس التمريض الأردني للشؤون الفنية

وطنا اليوم:بناءً على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة، رئيس مجلس التمريض الأردني، تم تعيين عضو هيئة التدريس في كلية التمريض بجامعة عمان الأهلية ومديرة مركز صحة المرأة الدكتورة منى النسور مستشارة للمجلس للشؤون الفنية .

وبهذه المناسبة، تتقدم جامعة عمان الأهلية بأحر التهاني والتبريكات للدكتورة النسور، معربةً عن فخرها بهذا التعيين الذي يأتي تتويجاً لمسيرتها الأكاديمية والمهنية المتميزة في مجال التمريض وصحة المرأة.

وتؤكد الجامعة أن هذا التعيين يعكس المستوى الرفيع لكوادرها الأكاديمية، وتتمنى للدكتورة النسور دوام التوفيق في مهامها الجديدة