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انتقادات لترامب بعد نشره صورة مركّبة له بزي البابا

59 ثانية ago
انتقادات لترامب بعد نشره صورة مركّبة له بزي البابا

وطنا اليوم:يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات بعد نشره على منصته “تروث سوشيال” صورة له مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي وهو يرتدي زي البابا، بعد أن كان قد مازح صحفيين في وقت سابق بأنه يود أن يكون البابا الكاثوليكي المقبل.
وظهر ترامب في الصورة بالرداء البابوي الأبيض فيما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء.
وعندما سئل ترامب عمن يود أن يكون البابا المقبل -قبل أيام من بدء الكرادلة اجتماعهم المغلق لانتخاب خليفة البابا فرانشيسكو– أجاب “أود أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول”.
لكن المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك -الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة- وجّه انتقادات لاذعة للصورة التي نشرها الرئيس الأميركي.
وقال المؤتمر الكاثوليكي في منشور على حسابه في منصة إكس “لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة سيدي الرئيس”.
وأضاف “لقد دفنا للتو البابا فرنسيس (فرانشيسكو) الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب خليفة جديد للقديس بطرس، لا تسخروا منا”.
وكان ترامب قد حضر جنازة البابا الأسبوع الماضي، في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى السلطة.
ويعلن نحو 20% من الأميركيين أنهم كاثوليكيون، وقد أشارت استطلاعات الرأي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن 60% منهم تقريبا صوتوا لترامب.
وعندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة عام 2016 متعهدا في حملاته الانتخابية ببناء جدار حدودي مع المكسيك كان البابا فرانشيسكو من أشد منتقديه، وقال للصحفيين حينها “أي شخص، أيا كان، يسعى فقط إلى بناء الجدران لا الجسور ليس مسيحيا”.
وأعلن الفاتيكان الاثنين الماضي أن إجراءات مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب خلف للبابا فرانشيسكو ستبدأ في 7 مايو/أيار الجاري.


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