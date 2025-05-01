الأشغال تبدأ بإنشاء طريق خدمة على طريق المطار عند محطة المناصير

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن بدء تنفيذ مشروعين يهدفان إلى تحسين حركة المرور وتطوير البنية التحتية للطرق ضمن مناطق اختصاصها في العاصمة عمان.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنه سيتم إنشاء طريق خدمة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من وزارة الخارجية وحتى ما بعد محطة المناصير للمحروقات على الجانب القادم من الدوار السابع باتجاه المطار وعلى الجهة المعاكسة من محطة المناصير وحتى محطة جوبترول كما سيتم تنفيذ أعمال تأهيل الجزيرة الوسطية على شارع الملك عبدالله الثاني من الدوار الثامن وحتى نفق الملتقى بطول 2 كلم تقريبا.

ويهدف مشروع طريق الخدمة إلى توسعة الطريق وتحسينه عبر توفير مسارب تخزين إضافية وإجراء أعمال القطع والردم والكشط وفرش الخلطة الإسفلتية وإنشاء جزر وسطية باستخدام الأطراف الخرسانية مما سيسهم في حل مشاكل الدخول والخروج للمناطق التجارية المحيطة وضمان سلاسة حركة السير على الطريق الرئيسي.

أما أعمال تأهيل الجزيرة الوسطية فتشمل إنشاء جزيرة وسطية جديدة باستخدام الأطراف الخرسانية وملء الفراغات بمواد ترابية زراعية وحماية أعمدة الإنارة القائمة بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ في الموقعين لمدة 45 يوماً مع التأكيد على عدم وجود أي إغلاقات كاملة للطرق حرصاً على عدم تعطيل حركة السير، إذ تأتي هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في العاصمة.