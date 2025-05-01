قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن رؤيته الاستراتيجية 2024- 2028 ورؤية التحديث الاقتصاد الموافقة على تشكيل لجنة استشارية محلية من أهالي قرية رم لغايات تعزيز التواصل والمشاركة في عمليات إتخاذ القرار التنظيمي والإداري.

ويأتي هذا القرار، ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية في إشراك المجتمع المحلي من أهالي قرية رم في تقديم المشورة في اتخاذ قرارات تنفيذ عمليات التأهيل والتطوير لقرية رم في قطاع الخدمات والتنظيم والبنى التحتية والفوقية والمرافق العامة وحماية البيئة وتعزيز النشاط السياحي.

وفي محور تنفيذ المخطط الشمولي الحضري2040، قرر المجلس الموافقة على اعتماد المخططات التنظيمية لمشروع تطوير المنفذ السياحي البحري الدولي تالابيه – طابا الذي يخدم القطاع السياحي.

ويأتي هذا القرار، ضمن رؤية السلطة في تطوير المعابر الحدودية لتسهيل حركة العبور للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنفذ البحري السياحي وتوفير كافة التسهيلات والمرافق الإدارية لضمان تقديم خدمات نوعية من شأنها تسهيل حركة السياحة.

كما قرر مجلس المفوضين، الموافقة على اعتماد المخططات التنظيمية لمشروع إنشاء مركز الصادرات التابع للجمارك الوطنية في منطقة وادي اليتم مدخل مدينة العقبة والذي سيبدأ بالعمل قريباً.

ويأتي هذا القرار، ضمن رؤية السلطة في تعزيز منطقة العقبة كمركزٍ تجاري لوجستي من خلال إنشاء مركز للصادرات بهدف تسهيل القيام بإجراءات المعاينة قبل الدخول لمنطقة العقبة في مركز وادي اليتم الجمركي لدعم الصادرات الوطنية.

وقرر المجلس الموافقة على إتاحة نشاط صناعي/ مشغل حدادة متخصص لشركة متخصصة لممارسة النشاط الصناعي وذلك ضمن رؤية السلطة لغايات تحفيز وتشجيع الاستثمار في منطقة العقبة وتحفيز القطاع الصناعي ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في المنطقة.

كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على إعتماد مركز تخزين خاص داخل المدينة الصناعية لغايات مصنع متخصص في صناعة تعد الأولى من نوعها في الأردن وذلك ضمن رؤية السلطة في تطوير وتحسين قطاع التخزين واللوجستيات في المنطقة الخاصة لضمان تسهيل وتسريع إجراءات التخزين وضمان سلاسة استمرار عمل سلاسل التوريد، إضافة إلى إيجاد وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

وقرر المجلس، اعتماد المخططات التنظيمية لمشروع توسعة مدرسة تعليمية خاصة في مدينة العقبة ستقدم برنامج تعليم دولي وذلك ضمن رؤية السلطة في تطوير قطاع التعليم وتحسين وتطوير البيئة التعليمية والبينية التحتية للمدارس لتوفير كافة المرافق التعليمية للطلبة، حيث يسعى هذا المشروع لإقامة مدرسة متكاملة تحتوي على كافة المرافق التعليمية والترفيهية والرياضية.

وفي محور الريادة والابتكار وتنمية المهارات وتنمية قطاع الثقافة والفنون، قرر مجلس المفوضين الموافقة على دعم ورعاية برنامج تدريبي متخصص بعنوان الرسام الصغير للأطفال من 9-13 سنة في مدينة العقبة وذلك ضمن رؤية السلطة في تعزيز وتنمية ثقافة الريادة والابتكار لدى الأطفال في قطاع الثقافة والفنون، حيث إن هذا البرنامج التدريبي يسعى لتعليم الأطفال مهارات الرسم.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على المساهمة في دعم رابطة قدامى اللاعبين لتمثيل الأردن للمشاركة في بطولة رياضية تقام في تونس بمشاركة 8 دول عربية والموافقة على دعم الاتحاد الأردني لكرة الطاولة لإقامة البطولة الوطنية لإقليم الجنوب في مدينة العقبة ودعم مشاركة فريق العقبة الممثل عن المجتمع المحلي في البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية المقامة في مدينة العقبة.

وتأتي هذه القرارات، ضمن رؤية السلطة في تشجيع السياحة الرياضية وجعل العقبة مركزًا دوليًا لإقامة البطولات والنشاطات الرياضية ودعم الشباب في مختلف الرياضات ما يساهم في تنشيط الحركة الرياضية والتجارية في مدينة العقبة.