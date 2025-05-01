تركيب 9 بوابات أمنية إلكترونية حديثة في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، الخميس، إنه تم تركيب 5 بوابات ذكية للقادمين و4 بوابات للمغادرين في مطار الملكة علياء الدولي، وهي حالياً في مرحلة التجربة.

وأضاف السميرات في تصريح ، أنه سيتم تشغيل هذه البوابات بشكل رسمي خلال حزيران المقبل، مشيراً إلى أنها ستكون مخصصة في مرحلتها الأولى للأردنيين فقط، سواء القادمين أو المغادرين.

وكان الوزير قد تابع الثلاثاء الماضي تقدم سير العمل في مشروع البوابات الذكية خلال زيارة ميدانية إلى مطار الملكة علياء الدولي، شملت تجربة عملية للبوابات في مبنيي المغادرين والقادمين.

وفي سياق منفصل، بين الوزير أن عدد الهويات الرقمية التي تم تفعيلها عبر تطبيق “سند” بلغ 1.7 مليون هوية.