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وفاة عميدة سن البشرية في البرازيل عن 116 عاما

15 ثانية ago
وفاة عميدة سن البشرية في البرازيل عن 116 عاما

وطنا اليوم:توفيت عميدة سن البشرية، الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس، أمس الأربعاء، عن 116 عاما و326 يوما، وفق ما أعلنت جماعة الراهبات التي كانت تعيش في كنفها بمدينة بورتو أليغري.
وانتقل لقب أكبر شخص على قيد الحياة في العالم إلى امرأة إنجليزية تدعى إثيل كاترهام تعيش في مقاطعة ساري في جنوب شرقي إنجلترا، ويبلغ عمرها الآن 115 عاما و252 يوما، بحسب مجموعة أبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة GRG وهيئة “لونجيفيكويست” LongeviQuest.
ولدت إينا كانابارو لوكاس في الثامن من يونيو (حزيران) عام 1908 في مدينة سان فرانسيسكو دي أسيزي في جنوب البرازيل، وجرى الاعتراف بها كأكبر شخص على قيد الحياة في العالم بعد وفاة اليابانية توميكو إيتوكا في يناير (كانون الثاني) عن 116 عاما أيضا، وفق GRG وLongeviQuest.
وفي السادسة العاشرة من عمرها، بدأت رحلتها الدينية في مدرسة الراهبات التريزيات في سانتانا دو ليفرامينتو قرب الحدود مع أوروغواي، قبل أن تعيش لفترة وجيزة في مونتيفيديو. وأصبحت راهبة في سن السادسة والعشرين، وعند عودتها إلى بلدها، بدأت مسيرة طويلة في الخدمة الدينية، وعملت أيضا كمعلمة وسكرتيرة.
وعندما سُئلت عن أسباب طول عمرها، أرجعت ذلك إلى الله قائلة “إنه سر الحياة. إنه سر كل شيء”.
إينا كانابارو لوكاس هي ثاني أكبر راهبة في التاريخ، بعد الفرنسية لوسيل راندون التي عاشت حتى سن 118 عاما.


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