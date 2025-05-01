بطل وسبايدرمان .. فنانون يدعمون طفل دمنهور في مصر

وطنا اليوم:حالة من الدعم الكبير تلقاها الطفل “ياسين”، صاحب واقعة الاعتداء الجنسي بإحدى مدارس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية، حيث انتفض الرأي العام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناصرة الطفل وأسرته، ضد مرتكب الواقعة.

وكان من بين صفوف الداعمين للطفل ياسين، عدد من نجوم الفن الذين استخدموا منصاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناصرته ملقبين إياه بالبطل، حيث كتب الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بـ”فيسبوك”، منشوراً قاله فيه: “ياسين البطل.. البطل بتاعنا”.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة الطفل وهو يرتدي ملابس شخصية “سبايدرمان”، معبرة عن سعادتها لحصول الطفل ياسين على حقه، والحكم على مرتكب الجريمة بالأشغال الشاقة المؤبدة.

أما الفنان محمد ثروت، فكتب منشوراً لدعم الطفل ياسين وأسرته، حيث قال: “هناك بطل يتجول في أرجاء المدينة مرفوع الرأس بعد قضائه على الشرير.. مضيفا بالقول حق ياسين عاد ومصر تفرح الآن”.

وكذلك الحال بالنسبة للفنانة رحمة أحمد، التي عبرت عن تعاطفها مع الطفل ووالدته وكتبت منشوراً قالت فيه: “لا أستطيع أن أصدق ما حدث مع هذا الطفل المسكين”.

وعبرت الفنانة جيهان الشماشرجي عن حزنها الشديد لما حدث للطفل ياسين، مؤكدة أنها تتمنى له التعافي من تلك الصدمة، حيث قالت عبر منشور لها بخاصية “الأستوري” بحسابها في موقع إنستغرام: “يارب ياسين يخف ويتعافى ويعيش حياة أحن من التي شاهدها وعاشها، يارب كل طفل اتعذب حقه يعود وكل مجرم يحاسب”.

وكانت الفنانة جوري بكر من الفنانات الداعمات بقوة لقضية الطفل ياسين، حيث تفاعلت مع الأزمة منذ اليوم الأول لها، وكتبت العديد من المنشورات التي تدعم الطفل وأسرته، وطالبت لأكثر من مرة بمحاسبة الجاني، وتوقيع أقصى عقوبة عليه، كما احتفلت بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، وعبرت عن سعادتها لعودة حق الطفل المجني عليه.

واكتفي الفنان فتحي عبد الوهاب بنشر صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لطفل يرتدي ملابس سبايدر مان، معبراً عن سعادته لصدور الحكم ضد الجاني، الذي اعتدى على الطفل ياسين، خاصة أن عبد الوهاب كان قد قضي عدة أسابيع بمدينة دمنهور خلال الفترة الماضية، لتصوير مشاهد مسلسل “ظلم المصطبة”، وتعرف على الكثير من أهل تلك المدينة، والذي أكد خلال لقاء له أنهم يتصفون بالكرم والشهامة.

هزت الرأي العام

وكانت قضية الطفل ياسين قد هزت الرأي العام في مصر، حيث قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، بمعاقبة المعتدي على الطفل الشهير إعلاميا بـ”طفل دمنهور” بالسجن المؤبد 25 عاما.

ووجه للمتهم “ص. ك” الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، في القضية تهمة هتك عرض ياسين الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، داخل دورة مياه مدرسته أثناء يوم دراسي.

وشهدت محافظة البحيرة، حالة من الغضب الشديد، بعد انتشار تفاصيل حول الواقعة.

ودشن أولياء أمور ومواطنون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الطفل وأسرته تحت عنوان: “حق ياسين لازم يرجع”.