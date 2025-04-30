دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد)، وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط، مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8/05/2025 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 5 – 2025

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 5 – 2025