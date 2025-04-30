بنك القاهرة عمان
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47.3 مليار دينار إجمالي الودائع في البنوك الأردنية

30 ثانية ago
47.3 مليار دينار إجمالي الودائع في البنوك الأردنية

وطنا اليوم:بلغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية نهاية شباط 2025، نحو 47,306.8 مليون دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45.875.3 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 خلال الربع الأول من العام الحالي في قطاع الخدمات المالية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي وصل إلى 35.204.4 مليون دينار.
وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكترونية، سجل نظام الدفع الفوري “كليك” نحو 51,917,577 حركة، بقيمة إجمالية بلغت 5,612 مليون دينار، فيما بلغ عدد مستخدمي النظام 3,557,160 مستخدمًا.
أما نظام “إي فواتيركم” فقد بلغت قيمة الحركات المنفذة من خلال الربع الأول من العام الحالي، 3.670 مليون دينار، بعدد حركات وصل إلى 17,086,965 مليون حركة.
وبيّن التقرير أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان بلغت 47.6%، مع وجود 161 شركة مدرجة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 195,909,899 سهمًا، بينما وصلت القيمة السوقية الإجمالية لهذه الشركات إلى نحو 19.315 مليون دينار.
وبحسب التقرير، بلغ حجم التداول في البورصة، 365 مليون دينار، بعدد عقود منفذة وصل إلى 125,151 عقدًا.


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