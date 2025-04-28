هطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في الرويشد

وطنا اليوم:تشهد منطقة الرويشد والمناطق المجاورة لها هطولا غزيرا للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى تواجد كثيف للغيوم الرعدية فوق مناطق البادية الشمالية الشرقية، كم تُسمع أصوات الرعد في المناطق المحيطة، والأجواء تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأهبات الأرصاد بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والأودية، إضافة إلى متابعة التحديثات المستمرة عبر صفحاتها الرسمية.