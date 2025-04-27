“مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حول الضبط الإداري في النظام القانوني الأردني” للباحث عادل ثبيتات

وطنا اليوم_نوقشت اليوم في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية أطروحة دكتوراة بعنوان:

(الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية في النظام القانوني الأردني ، دراسة مقارنة)

للباحث : عادل سعدالدين الثبيتات.

تألفت لجنة المناقشة من:

– د. محمد المعاقبة – أستاذ القانون الإداري المشارك/ مشرفا.

– د. معالي الأستاذ الدكتور نوفان العجارمة – أستاذ القانون العام/ مناقشا داخليا

-والأستاذ عوض الليمون – أستاذ القانون الدستوري مناقشا داخلي

والدكتورة نور الهندي ، مناقشا خارجيا . جامعة العلوم التطبيقية

وقد تناولت موضوع على قدر عالٍ من الأهمية، ما جعل الدراسة خطوة أولى على طريق تسليط الضوء على موضوع ذو اهمية خاصة و كنهج جديد في الدراسات القانونية التطبيقية المتصلة بالتحديات المتعلقة بممارسة الحقوق الحقوق والحريات