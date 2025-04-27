“مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حول الضبط الإداري في النظام القانوني الأردني” للباحث عادل ثبيتات

وطنا اليوم_نوقشت اليوم في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية أطروحة دكتوراة بعنوان:
(الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية في النظام القانوني الأردني ، دراسة مقارنة)
للباحث : عادل سعدالدين الثبيتات.
تألفت لجنة المناقشة من:
– د. محمد المعاقبة – أستاذ القانون الإداري المشارك/ مشرفا.
– د. معالي الأستاذ الدكتور نوفان العجارمة – أستاذ القانون العام/ مناقشا داخليا
-والأستاذ عوض الليمون – أستاذ القانون الدستوري مناقشا داخلي
والدكتورة نور الهندي ، مناقشا خارجيا . جامعة العلوم التطبيقية
وقد تناولت موضوع على قدر عالٍ من الأهمية، ما جعل الدراسة خطوة أولى على طريق تسليط الضوء على موضوع ذو اهمية خاصة و كنهج جديد في الدراسات القانونية التطبيقية المتصلة بالتحديات المتعلقة بممارسة الحقوق الحقوق والحريات