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“مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حول الضبط الإداري في النظام القانوني الأردني” للباحث عادل ثبيتات

دقيقة واحدة ago
“مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حول الضبط الإداري في النظام القانوني الأردني” للباحث عادل ثبيتات

وطنا اليوم_نوقشت اليوم في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية أطروحة دكتوراة بعنوان:

(الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية في النظام القانوني الأردني ، دراسة مقارنة)

للباحث : عادل سعدالدين الثبيتات.

 

تألفت لجنة المناقشة من:

– د. محمد المعاقبة – أستاذ القانون الإداري المشارك/ مشرفا.

– د. معالي الأستاذ الدكتور نوفان العجارمة – أستاذ القانون العام/ مناقشا داخليا

-والأستاذ عوض الليمون – أستاذ القانون الدستوري مناقشا داخلي

والدكتورة نور الهندي ، مناقشا خارجيا . جامعة العلوم التطبيقية

 

وقد تناولت موضوع على قدر عالٍ من الأهمية، ما جعل الدراسة خطوة أولى على طريق تسليط الضوء على موضوع ذو اهمية خاصة و كنهج جديد في الدراسات القانونية التطبيقية المتصلة بالتحديات المتعلقة بممارسة الحقوق الحقوق والحريات


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