المومني: الإعلام الوطني ما كان يوما إلا في صف الوطن

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، أن “الحرية المسؤولة” كانت وما زالت التعبير الأدق عن رؤية الدولة للإعلام الوطني الذي كان، ولا يزال، في صف الوطن.

ونقل المومني، خلال زيارته إلى نقابة الصحفيين، تهنئة رئيس الوزراء، جعفر حسان، إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وجميع منتسبي النقابة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

كما هنأ الوزير، من نقابة الصحفيين، المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكوادر المؤسسة بمناسبة عيد التلفزيون الـ57، مشيرا إلى أنها المؤسسة الإعلامية الوطنية التي ساهمت في إيصال صوت المواطن ونقل صورة الوطن بحرفية ومسؤولية.