الضمان تجدد دعوتها لتقسيط مديونية المنشآت بنسبة 0%

وطنا اليوم:جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوتها للمنشآت المدينة إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها الذي تضمن تمديد العمل بإلغاء فائدة التقسيط بنسبة (0%) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 30/6/2025 ولمنشآت القطاع السياحي حتى تاريخ 31/12/2025.

وبينت المؤسسة أنها سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت لمدة سداد لا تتجاوز (120) قسطاً، وذلك مراعاة لظروف هذه المنشآت وتمكينها من تأدية أعمالها ونشاطاتها الاقتصادية وبما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.

أما بالنسبة لمنشآت القطاع السياحي، أوضحت المؤسسة أنها منحتها مزايا إضافية بتقسيط مديونيتها لمدة سداد تصل إلى (180) قسطاً وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.

وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.