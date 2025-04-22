بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الضمان تجدد دعوتها لتقسيط مديونية المنشآت بنسبة 0%

21 ثانية ago
الضمان تجدد دعوتها لتقسيط مديونية المنشآت بنسبة 0%

وطنا اليوم:جددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوتها للمنشآت المدينة إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارتها الذي تضمن تمديد العمل بإلغاء فائدة التقسيط بنسبة (0%) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 30/6/2025 ولمنشآت القطاع السياحي حتى تاريخ 31/12/2025.
وبينت المؤسسة أنها سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت لمدة سداد لا تتجاوز (120) قسطاً، وذلك مراعاة لظروف هذه المنشآت وتمكينها من تأدية أعمالها ونشاطاتها الاقتصادية وبما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.
أما بالنسبة لمنشآت القطاع السياحي، أوضحت المؤسسة أنها منحتها مزايا إضافية بتقسيط مديونيتها لمدة سداد تصل إلى (180) قسطاً وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:47

حشيش و420 مليون جنيه.. تفاصيل تورط إعلامية مصرية بالمخدرات

14:40

أول ظهور لكيليان مبابي في تدريبات ريال مدريد

14:32

السعودية: غرامة 50 ألف ريال بحق الوافد المتأخر عن المغادرة

14:21

الحكومة: الداخلية ستعلن قريبا عن حقائق وإجراءات جديدة حول الخلية الإرهابية

14:18

وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سير

14:14

الذكرى السنوية الثانية لرحيل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

14:12

أين الرقابة .. ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في محال التجزئة

14:07

أبو خلف تكتب : الذهب والفضة صعودهما دليل لرجوع ميزان القوى الربانى واليكم الدليل

13:40

الأردن يتسلّم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

13:36

الصفدي يبحث مع وفدين أميركي وفرنسي التطورات بالمنطقة

13:32

الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع في عجلون بالقطاعات كافة

12:32

المفوضية : أكثر من 55 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

وفيات
وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025