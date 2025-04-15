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حزب الأنصار الأردني يستنكر المخططات الإجرامية ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

15 أبريل 2025
حزب الأنصار الأردني يستنكر المخططات الإجرامية ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

وطنا اليوم_يُعرب حزب الأنصار الأردني عن إدانته الشديدة واستنكاره العميق للمخططات الإجرامية الآثمة التي حاولت تنفيذها زمرة مارقة خارجة عن القانون، تستهدف أمن الوطن واستقراره، وتسعى لضرب السلم الأهلي والنسيج الوطني المتماسك.

 

ويؤكد الحزب أن مثل هذه المحاولات البائسة، التي لا تمت للوطنية بصلة، لن تنال من عزيمة الأردنيين، ولن تؤثر على مسيرة الدولة الأردنية التي بُنيت على أسس راسخة من الولاء والانتماء والحرص على أمن المواطن وسلامة الوطن.

 

كما يشيد حزب الأنصار الأردني على لسان امينه العام بيقظة وكفاءة أجهزتنا الأمنية الباسلة، التي كانت –وما زالت– درع الوطن وسياجه المتين، والتي تمكنت بفضل جهودها وحنكتها من إحباط هذه المخططات الخبيثة قبل تنفيذها، في تأكيد جديد على أن العيون الساهرة لا تنام، وأن الأمن الأردني خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

 

ويجدد الحزب التزامه الكامل بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ويدعو جميع القوى الوطنية إلى التكاتف والوعي والمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، لأن الحفاظ على الأردن مسؤولية جماعية، لا مجال فيها للتهاون.

 

حفظ الله الأردن، وأدام عليه أمنه واستقراره، ورد كيد كل من أراد به سوءًا إلى نحره.

 

صادر عن حزب الأنصار الأردني

عمان – 2025/04/15


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