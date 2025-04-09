الميثاق النيابية لزمرة ضالة : الغبار على بساطير الجيش أطهر منكم

وطنا اليوم:في مداخلة حاسمة باسم كتلة الميثاق النيابية تحت قبة البرلمان اليوم قال عضو الميثاق الوطني النائب هيثم زيادين، الا شلت الايادي والاطراف التي تحاول المساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بصفه المتين، الغبار العالق على بساطير الجيش وتاريخه العظيم أطهر ممن يحاول الاساءة لجيشنا العربي.

كما وأكد النائب زيادين موقف الكتلة الثابت في دعم الدولة الأردنية ورفض أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو التشكيك بمؤسسات الدولة.

وقال زيادين في كلمته القوية: “إلا شُلّت الأيادي والأطراف التي تحاول المساس بأمن واستقرار الوطن والعبث بمقدراته، إلا فلتُبتر كل يد غادرة تتجرأ على النيل من وحدتنا الوطنية. خاب درب من امتهنوا الإساءة والتشكيك سبيلاً.”

وأضاف زيادين: “نطالب مؤسساتنا الوطنية بالضرب بيد من حديد لا تهاون فيها ولا رحمة، لكل من أساء إلى جيشنا الباسل، الغبار العالق على بساطير الجيش وتاريخه العظيم أطهر من أولئك الذين يحاولون التشكيك به، والحقيقة ماثلة أمام الجميع، وعلى صلابة الأردنيين ستنكسر كل آمال الطامعين.”

وأعاد زيادين التأكيد على أن موقف الكتلة لن يتغير، وسيظل ثابتًا في دعم مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وحدة حقيقية لحماية الوطن من محاولات التقسيم والفتنة.

كما دعا زيادين الأردنيين جميعًا إلى التفافهم حول قيادتهم الحكيمة، مع التأكيد على أن مواقف الحزب ستظل ثابتة في مواجهة كل من يحاول زعزعة الاستقرار أو نشر الفوضى، واعتبر أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد نحو مستقبل مزدهر وآمن للأردن