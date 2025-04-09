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رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه

منذ 8 دقائق
رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يتدخل بشؤون الأردن أو أن يملي عليه.
وأضاف في مستهل جلسة مجلس النواب أن “لا أحد أقرب إلى الشعب الفلسطيني من الأردنيين ولم يقدم أحد للشعب الفلسطيني على مر التاريخ بالدم والشهداء كما قدم الأردن وهو واجبه وسيستمر فيه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني”.
وأكد حسّان “لن نسمح لأحد بالإساءة أو المزاودة على دورنا المشرف ومواقفنا التي يشهد لها كل منصف”.
كما شدد بالقول “بمقدار حرص الدولة على حق الأردنيين في التعبير عن التضامن مع أشقائنا في غزة، فهي بالمقابل مؤتمنة بالحفاظ على تطبيق القانون”.
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة “لن تسمح بزرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، فكلنا أردنيون بانتمائنا الصادق وإيماننا بالأردن وقيادته الهاشمية”.
“شغلنا الشاغل تعزيز منعة اقتصادنا والمضي قدما في مسارات التحديث وأداء واجبنا تجاه أشقائنا ضمن إمكانياتنا”، وفق حسّان.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع حجم الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، مضيفا “اقتصادنا قادر ومنيع ولن نسمح لأي جهة أن تعرقل جهودنا في هذا الاتجاه”.


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