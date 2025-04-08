الجمارك: تأهيل ساحة جديدة للشاحنات العام المقبل

وطنا اليوم:كشف مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، عن وجود مشروع تأهيل ساحة مقابلة وتابعة لمبنى دوريات الجنوب وساحة الترفيق الجمركي في منطقة السلطاني/الكرك على مساحة 20 دونم.

وقال ، إن المشروع سيتم ادراجه على خطة عام 2026 – 2027، ليكون مخصص لتقديم الخدمات للشاحنات القادمة من العراق وسوريا والدول المجاورة في حالات الترانزيت المتجهة لميناء العقبة.

وأضاف أنه تم يوم أمس الإثنين افتتاح مبنى دوريات مديرية مكافحة التهريب قسم الجنوب في منطقة السلطاني بالكرك وساحة الترفيق الجمركي، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وذلك لتعزيز نقاط الضبط الجمركي والتسهيل على سائقي الشاحنات من خلال اعتماد موقع متوسط يربط محافظات الجنوب بالوسط والشمال.

وبين أن الساحة تضم مبنى إداري وسكن للموظفين ليتسنى تقديم الخدمات الجمركية على مدار 24 ساعة للشاحنات الخاضعة لنظام التتبع الإلكتروني، وساحات اصطفاف شاحنات، حيث تعتبر ساحة إسناد وطوارئ وتشكل نقطة لتوفير كافة الخدمات الجمركية وإسناد للأجهزة الأمنية.

وبين أن الساحة تعتبر نقطة تجميع وسط بين محافظتي معان وعمان، وبإمكانها استقبال أكثر 25 شاحنة للحالات الطارئة.

وأشار لواء جمارك العكاليك إلى أن هذه الخدمات الجمركية من شأنها رفع مستوى الخدمات الجمركية وتعزز من تنافسية دائرة الجمارك الأردنية في تقديم الخدمات الجمركية كونها تشكل عامل جذب للتجارة العابرة الترانزيت.