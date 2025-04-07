بورصة عمان: إيقاف التداول بأسهم عدة شركات

وطنا اليوم:أعلنت بورصة عمان، الاثنين، إيقاف التداول بأسهم 6 شركات وذلك لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المالية المنتهية 31/12/2024 خلال المدة المحددة لذلك.

وبحسب تعميم فإن أسهم تلك الشركات ستبقى موقوفة لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة.

وفي سياق متصل أعلنت البورصة استمرار ايقاف تداول أسهم 3 شركات حيث أكدت أنه سيجري استمرار تداولها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية السابقة خلال المدة المحددة لذلك أو عدم تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها للبورصة أو تقديم طلب إشهار إعسار بحقها إضافة لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2024.

وكانت البورصة دعت الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 31/12/2024، عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، قبل نهاية الأحد الموافق 6 نيسان.

يشار إلى أنه استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، فإن بورصة عمّان تقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتبارا من أول يوم عمل يلي السادس من شهر نيسان إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.

ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة التزاما بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات سنوية مدققة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب