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هل العالم في مرحلة الفوضوية ؟

منذ ساعة واحدة
هل العالم في مرحلة الفوضوية ؟

– الرئيس ترامب يتخلى عن تحالفات الولايات المتحدة وشركائها في العالم
– الداخل الأمريكي يشهد احتجاجات ، وكاليفورنيا كأكبر إقتصاد أمريكي ترفض قرارات ترامب بالرسوم الجمركية .
– خروج الولايات المتحدة عن النظام الدولي ومواجهة مع الهيئات الدولية والمؤسسات الدولية وتعطيل للقانون الدولي ، ماذا يعني ذلك ؟
– هل الذي يقود العالم إدارة خفية بإحداث فوضى عالمية لإعادة بناء نظام عالمي على أسس جديدة ؟
– هل الإدارة الخفية تسعى للسيطرة على الممرات التجارية والثروات والمعادن الثمينة في العالم ، للتحكم في التكنولوجيا والصناعات المستقبلية والتجارة العالمية ؟
– هل العالم في بداية تشكل جديدة ، ويتجه لنمط علاقات دولية جديدة ؟
– هل الفوضوية السائدة ، بداية لوضع لبنات وأسس جديدة تتجاوز النظام الدولي الذي ساد ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وما افرزته من هيئات ومؤسسات وقوانين دولية !!!
– الولايات المتحدة وفق الموقف الدولي الراهن ، لا زالت تمتلك القرار الدولي ، فهل حالة الفوضوية ، مقدمة وإرهاصات لتشكل نظام عالمي جديد وفق أسس جديدة ونمط لتحالفات وعلاقات جديدة ، ينهي التفرد الأمريكي ، أو إعادته لبيت الطاعة الدولية وما استقر عليه النظام الدولي الحالي ؟
– العالم على صفيح ساخن بتحولاته ، وفوضوية يصعب التكهن بمآلاتها الجديدة !
الدكتور أحمد الشناق


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