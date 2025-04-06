هل العالم في مرحلة الفوضوية ؟

– الرئيس ترامب يتخلى عن تحالفات الولايات المتحدة وشركائها في العالم

– الداخل الأمريكي يشهد احتجاجات ، وكاليفورنيا كأكبر إقتصاد أمريكي ترفض قرارات ترامب بالرسوم الجمركية .

– خروج الولايات المتحدة عن النظام الدولي ومواجهة مع الهيئات الدولية والمؤسسات الدولية وتعطيل للقانون الدولي ، ماذا يعني ذلك ؟

– هل الذي يقود العالم إدارة خفية بإحداث فوضى عالمية لإعادة بناء نظام عالمي على أسس جديدة ؟

– هل الإدارة الخفية تسعى للسيطرة على الممرات التجارية والثروات والمعادن الثمينة في العالم ، للتحكم في التكنولوجيا والصناعات المستقبلية والتجارة العالمية ؟

– هل العالم في بداية تشكل جديدة ، ويتجه لنمط علاقات دولية جديدة ؟

– هل الفوضوية السائدة ، بداية لوضع لبنات وأسس جديدة تتجاوز النظام الدولي الذي ساد ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وما افرزته من هيئات ومؤسسات وقوانين دولية !!!

– الولايات المتحدة وفق الموقف الدولي الراهن ، لا زالت تمتلك القرار الدولي ، فهل حالة الفوضوية ، مقدمة وإرهاصات لتشكل نظام عالمي جديد وفق أسس جديدة ونمط لتحالفات وعلاقات جديدة ، ينهي التفرد الأمريكي ، أو إعادته لبيت الطاعة الدولية وما استقر عليه النظام الدولي الحالي ؟

– العالم على صفيح ساخن بتحولاته ، وفوضوية يصعب التكهن بمآلاتها الجديدة !

الدكتور أحمد الشناق