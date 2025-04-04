مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصات

وطنا اليوم:نعت إدارة مكافحة المخدرات ممثلةً بالعميد حسان القضاة مدير الإدارة ونائبه وكافة الضباط والأفراد، وفاة الملازم أول ليث محمد وليد عبدالله الحياصات من قسم مكافحة مخدرات الزرقاء، الذي وافته المنية يوم أمس إثر أزمة قلبية حادة.

ونقلت الإدارة تعازيها الحارة إلى أسرة الفقيد وزملائه في العمل، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له.

كما أضافت الإدارة في بيانها: “اللهم اغفر له، وارحمه، وعافِه، واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَه، ووسِّعْ مُدْخَلَه، واغسِله بالماء والثَّلْجِ والبَرَد، ونقِّه من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.”

إنا لله وإنا إليه راجعون