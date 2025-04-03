عمان الأهلية تُعزّي بوفاة والد د.مأمون الدبعي

وطنا اليوم-أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس

ورئيس هيئة المديرين وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين

التدريسية والإدارية

يتقدمون بأحر مشاعر العزاء من

أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي بوفاة والده المرحوم محمد عبدالكريم الدبعي الحياصات ” ابو مازن “.كما يتقدمون بأحر مشاعر العزاء من أل الدبعي وعشيرة الحياصات بوفاة الفقيد .

سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون