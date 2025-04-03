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مطبخ رمضان نجاح استثنائي يرسّخ مكانة التلفزيون الأردني في الموسم الرمضاني

منذ 21 ثانية
مطبخ رمضان نجاح استثنائي يرسّخ مكانة التلفزيون الأردني في الموسم الرمضاني

وطنا اليوم_

حقق برنامج مطبخ رمضان نجاحاً غير مسبوق هذا العام، مسجلًا واحدة من أعلى نسب المشاهدة على الشاشة الأردنية، ما عزز مكانته كأحد أكثر البرامج جماهيرية خلال الشهر الفضيل، كما حصد البرنامج ثقة المعلنين، محققًا نسبة إعلانات مرتفعة، ونسبة رضا بلغت 100% ،مما رسّخه كمنصة إعلانية مميزة خلال رمضان.

 

تميزت الشيف آلاء فاروقة بتقديم أطباق تعكس الهوية الأردنية الاصيلة بروح عصرية، مما لاقى استحسانا واسعاً لدى الجمهور. وساهم التفاعل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي في تأكيد مدى ارتباط المشاهدين بالبرنامج ومحتواه المميز.

 

هذا وحرص مطبخ رمضان على إبراز أن التلفزيون الأردني هو شاشة الوطن، حيث استضاف نخبة من الطهاة المحترفين، والسيدات العاملات في مجال الطهي، وشخصيات بارزة في عالم التواصل الاجتماعي، ما أضفى تنوعاً وإثراءً مميزًا للحلقات.

 

وراء الكواليس، كانت الأجواء مليئة بالحيوية والاحترافية، حيث عمل فريق الإعداد، الإخراج، والتصوير إضافة إلى مقدمة البرنامج الشيف آلاء فاروقة مع الضيوف بروح واحدة، مما جعل كل ضيف يشعر وكأنه بين أهله،وجاء ذلك بناء على إشادة الضيوف بهذه التجربة، واصفين إياها بأنها من أمتع اللحظات التي عاشوها خلف الكاميرا عبر شاشة الوطن.

 

هذا ويعكس النجاح الكبير لبرنامج “مطبخ رمضان” قدرة التلفزيون الأردني على تقديم محتوى يجمع بين القيمة الإعلامية والجاذبية الجماهيرية،مما يعزز مكانته كمنصة قادرة على تحقيق التفاعل الواسع والنجاح التجاري،ويرسّخ هذا النجاح حضور الشيف آلاء فاروقة كإحدى الشيفات في عالم الطهي التلفزيوني،مما يسهم في إثراء المشهد الطهوي الاردني وتعزيز الابتكار فيه.


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