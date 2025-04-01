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وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الفطر

منذ دقيقة واحدة
وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الفطر

وطنا اليوم:احتفلت مرتبات وحدة الطائرات العامودية الأردنية/ الكونغو 1، المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الدولية لدعم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة.
وأدى الحضور صلاة العيد بمسجد الوحدة في منطقة الواجب.
ونقل قائد الوحدة في كلمة له، تهنئة ومباركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي لمرتبات الوحدة، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتقديره الكبير لعطائهم وتفانيهم في أداء الرسالة الإنسانية للمملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة، متمنياً لهم العودة الميمونة لوطنهم وذويهم.
يشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام تأتي في إطار المساهمة بتقديم يد العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم، وحفظ الأمن والاستقرار فيها.


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