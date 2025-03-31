السعودية: أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء الأحد، أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446 هـ، بلغ (122,286,712)، تمثل (16,558,241) معتمرًا، و(75,573,928) مصليًا في المسجد الحرام، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي (30,154,543) مصليًا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.