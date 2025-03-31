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عاصفة جليدية تقطع الكهرباء عن 300 ألف شخص في كندا

منذ 23 ثانية
عاصفة جليدية تقطع الكهرباء عن 300 ألف شخص في كندا

وطنا اليوم:قالت شركة «هايدرو ون» للكهرباء إن التيار انقطع عن أكثر من 300 ألف من السكان في أجزاء من أونتاريو بكندا، أمس (الأحد)، بسبب عاصفة جليدية ضربت المنطقة في مطلع الأسبوع.
ووفقاً لـ«رويترز»، أصدرت هيئة البيئة الكندية تحذيرات من عاصفة شتوية بسبب هطول أمطار متجمدة في أوتاوا وأجزاء من كيبيك وأونتاريو مع توقع استمرار خطر تساقط الثلوج حتى صباح (الاثنين)، في بعض المناطق.
وقالت «هايدرو ون» على موقعها الإلكتروني: «انقطاع الكهرباء يحدث إلى حد بعيد بسبب أفرع وأغصان الأشجار التي تتراكم بسبب الأمطار المتجمدة» مشيرة إلى خطر وقوع فيضانات في وسط أونتاريو.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن الكهرباء كانت منقطعة عن أكثر من 350 ألف عميل حتى ظهيرة (الأحد)، مع توقع استعادة التيار في أول أبريل (نيسان).
كما أعلنت شركة «أليكترا» لخدمات المرافق العامة عن انقطاع الكهرباء عن نحو 35 ألف مشترك معظمهم في باري وهي بلدة تقع شمالي تورونتو. وأضافت الشركة اليوم (الأحد): «اتسم التقدم بالبطء بسبب تراكم الجليد على خطوط الكهرباء لكننا نستخدم جميع الموارد المتاحة»


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