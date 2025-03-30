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الملك ينعم على الشيخ داود العمرو بميدالية اليوبيل الفضي تقديراً لإخلاصه وولائه

منذ 21 ثانية
الملك ينعم على الشيخ داود العمرو بميدالية اليوبيل الفضي تقديراً لإخلاصه وولائه

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الشيخ داود العمرو، مساعد مستشار جلالته لشؤون العشائر، بميدالية اليوبيل الفضي.
وجاء في نص الأمر الملكي الكريم: “تقديرًا للصفات الحميدة التي تحلى بها الشيخ العمرو ولما عرف فيه من إخلاص لنا، وولائه للبيت الهاشمي .
ويعكس هذا الإنعام الملكي التقدير الكبير من جلالة الملك للدور الهام الذي يقوم به الشيخ داود العمرو في موقعه كمساعد لمستشار جلالته لشؤون العشائر، وما يتمتع به من صفات حميدة وإخلاص وولاء للقيادة الهاشمية.
ويعتبر الشيخ داود العمرو من الشخصيات الوطنية المرموقة التي خدمت الوطن بكل إخلاص وأمانة، ويحظى بتقدير واحترام كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي.
ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة من التكريمات التي يمنحها جلالة الملك لشخصيات وطنية ساهمت في خدمة الأردن وتقدمه في مختلف المجالات، وخاصة بمناسبة اليوبيل الفضي الذي تحتفل به المملكة.


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