مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المناصير والفنانات

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البلقاء. – عمان 28 آذار 2025-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرتي المناصير والغنيمات.

ففي منطقة مرج الحمام- أم عبهرة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الإعلامي الدكتور داوود خليل الوادي المناصير العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر المناصير، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي مدينة السلط، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء عماد عبدالحليم الغنيمات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغنيمات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.