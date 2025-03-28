منخفض جوي خماسيني يؤثر على الأردن مساء الجمعة

وطنا اليوم:تبقى الأجواء اليوم الجمعة، ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي خماسيني، وتصبح الأجواء مغبرة في أغلب مناطق المملكة، خاصة في المناطق الجنوبية، وتتحول الرياح إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تندفع نحو المملكة مع ساعات الليل كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة وتنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء لطيفة بوجه عام مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسط وعالية، وفي ساعات الليل المتأخرة هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من مناطق المملكة، خاصة على الطرق الخارجية، داعية الأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي بالبقاء في الأماكن المغلقة قدر الإمكان وارتداء الكمامة عند الخروج.

وتكون الأجواء يوم غدٍ السبت، غير مستقرة في أغلب المناطق، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، ويتوقع في ساعات ما بعد العصر هطول زخات المطر في جنوب شرق المملكة، وتكون في البادية الشمالية الشرقية غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار أحيانا، خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ الأحد، انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وترتفع الاثنين، درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء مشمسة ربيعية معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 13، وفي مناطق البادية 31 – 14، وفي مناطق السهول 30 – 15، وفي الأغوار الشمالية 37 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 20، وفي البحر الميت 35 – 19، وفي خليج العقبة 36 – 19 درجة مئوية.