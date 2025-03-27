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61.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

منذ 3 دقائق
61.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 61.30 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 59.30 دينارًا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و18 و14 من محال الصاغة 70.50 دينارًا و54.50 دينارًا و41.40 دينارًا على التوالي


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