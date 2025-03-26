بعد فضيحة سيغنال.. هيلاري كلينتون ترد الصاع وتسخر من ترامب

وطنا اليوم:سخرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون من إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقب فضيحة مجلة “ذا أتلانتيك” التي أضيف رئيس تحريرها لمجموعة دردشة سرية على تطبيق “سيغنال” تناقش خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن.

وكتبت كلينتون في منشور على منصة “إكس”: “لا بد أنك تمزح معي!”.

وأرفقت المنشور برمز تعبيري لعيون متوسعة، في سخرية مباشرة من الحادثة، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” جيفري غولدبرغ قد كشف، الاثنين، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق “سيغنال” تضم كبار مسؤولي إدارة ترامب يناقشون خلالها خططا عسكرية سرية للهجوم على الحوثيين في اليمن.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، وشارك فيها وزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، واستخدمت منصة “سيغنال” التي تحذف رسائلها تلقائيا، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك قانون السجلات الرئاسية.

وتعد هذه الحادثة محورية نظرا لأنها تأتي بعد 9 سنوات من حملة ترامب ضد كلينتون نفسها، التي اتهمت باستخدام خادم بريد إلكتروني خاص حين كانت وزيرة للخارجية، وهو ما استغله ترامب سياسيا بشكل واسع خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وبحسب تقرير مجلة “ذا أتلانتيك”، فإن رئيس التحرير جيفري غولدبرغ تلقى دعوة للانضمام إلى مجموعة التراسل بشكل غير مقصود، حيث تم تداول تفاصيل حساسة حول الضربات المرتقبة على الحوثيين، بما يشمل تحديد الأهداف، والأسلحة المستخدمة، وتسلسل الهجوم.

من جهته، قال الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لم يُكشف عن أي معلومات سرية في المحادثة الجماعية السرية لكبار مسؤولي الأمن القومي الأميركيين، والتي ضمت صحافيا من إحدى المجلات.

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز عن إجراء تحقيق في كيفية دعوة رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبردغ للانضمام إلى نقاش جماعي سري عن خطط حربية بالغة الحساسية قبل هجمات الحوثيين على اليمن.

وعلق السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، آندي كيم، على الواقعة قائلا: “هذا غبي للغاية وغير مسؤول. يجب أن يفقد الناس وظائفهم بسبب هذا، ويفضل أن يكون هيغسيث”.

في السياق ذاته، طالب السيناتور روبن جاليغو، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، باستقالة وزير الدفاع، قائلا: “كان غير مؤهل منذ البداية، وقد أثبت ذلك الآن بالفعل”.

أما مجلة “بوليتيكو”، فقد ذكرت في تقريرها أن المستشار مايك والتز بات المسؤول الأكثر عرضة للإقالة في إدارة ترامب بسبب مسؤوليته المباشرة عن إنشاء المجموعة وإضافة غولدبرغ إليها، ونقلت المجلة عن مصدر قريب من البيت الأبيض قوله: “الجميع هنا يتفق على أمر واحد: مايك والتز أحمق”.

وذكرت “بوليتيكو” أيضا أن ترامب لم يكن على علم بالتفاصيل حين سئل عنها، حيث قال: “لا أعرف شيئا عن القصة. ولست من كبار المعجبين بمجلة ذا أتلانتيك”.

ومن المقرر أن تدلي مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، الثلاثاء، بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بشأن التهديدات العالمية، وسط دعوات لفتح تحقيق فيدرالي حول ما إذا كانت هذه التسريبات تمثل خرقا لقوانين حفظ السجلات أو التعامل مع معلومات سرية.