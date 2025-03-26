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حرائق الغابات في كوريا الجنوبية تخلف 22 قتيلاً وأضراراً غير مسبوقة

منذ 4 ساعات
حرائق الغابات في كوريا الجنوبية تخلف 22 قتيلاً وأضراراً غير مسبوقة

وطنا اليوم:أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، الأربعاء، مقتل 18 شخصا في سلسلة حرائق غابات خلّفت “أضرارا غير مسبوقة” في جنوب شرق البلاد حيث يواصل آلاف من عناصر الإطفاء منذ خمسة أيام محاولاتهم للسيطرة عليها.
وقال مسؤول في وزارة الأمن لوكالة فرانس برس إنّ “18 شخصا لقوا مصرعهم في حرائق الغابات” التي أسفرت أيضا عن “إصابة ستة أشخاص بجروح خطرة و13 آخرين بجروح طفيفة”.
من جهته، أعلن رئيس البلاد بالإنابة هان دوك-سو أنّ الحرائق تسبّبت “بأضرار غير مسبوقة” ونيرانها “تتمدّد بطريقة تتجاوز نماذج التنبّؤ الموجودة”.
وقال هان إن “حرائق الغابات التي تستعر لليوم الخامس على التوالي في أولسان ومنطقة غيونغ سانغ تتسبّب بأضرار غير مسبوقة”.
وأضاف أن النيران “تتمدّد بطريقة تتجاوز نماذج التنبؤ الموجودة والتوقعات السابقة”.
وأعلن الرئيس المؤقت أنّ الحكومة قرّرت التصدّي لهذا الوضع الكارثي بـ”استجابة وطنية شاملة” ورفعت تاليا الأزمة إلى أعلى مستوى.


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