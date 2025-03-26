الزراعة تطلق حملة لمكافحة الذباب المنزلي في الأغوار

وطنا اليوم:بدأت مديرية الوقاية والصحة النباتية في وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، ومديريات الزراعة في الشونة الجنوبية، ووادي الأردن، يوم الثلاثاء، حملة رش لمكافحة الذباب المنزلي، وتشمل عدة مواقع في الأغوار وهي المغطس، السويمة، فنادق البحر الميت، والزارة.

وبحسب بيان للوزارة يوم الثلاثاء، تأتي الحملة التي تستمر 3 أيام، ضمن برنامج مستمر لمكافحة الآفات، حيث تعتمد على الرش السائل بالمبيدات الحشرية، وطرق المكافحة بالتدخين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحد من انتشار الذباب، وتحسين البيئة في المناطق المستهدفة.