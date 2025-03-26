ولي العهد والأميرة رجوة يقيمان مأدبة إفطار لأيتام من مختلف المحافظات

وطنا اليوم:أقام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، امس الثلاثاء، مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من 14 دار رعاية اجتماعية من مختلف محافظات المملكة.

وسبق الإفطار فعاليات ترفيهية أقيمت في متحف الأطفال، الذي يضم محطات تعليمية تفاعلية للأطفال تهدف لتعزيز مهاراتهم الحياتية.