وكالة الهاشمية نيوز ومالكها عمر الزيود تعتذر وتتأسف لدولة الدكتور بشر الخصاونة لنشرها مادة كاذبة ومسيئة،

وطنا اليوم- تتقدم وكالة الهاشمية نيوز ومالكها عمر الزيود بصادق وعميق الاعتذار من دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء السابق عن قيامها بنشر مادة كاذبة ومسيئة بالمطلق عن دولته تضمنت إساءات وافتراءات كاذبة ومضللة و مختلقة لم تتوخى اي حيدة او مصداقية وتعوزها اي صدقية، وتعتذر الوكالة ومالكها من دولة الدكتور بشر الخصاونة صاحب السيرة والمسيرة الوطنية النزيهة والشريفة ومن أسرته وعشيرته الكريمة عن هذه الإساءة غير المبررة وعن هذه السقطة الإعلامية التي لم تراع اي اعتبارات مهنية ولم تتحرى المصداقية ولا الموضوعية من خلال نشر مادة كاذبة لا اساس لها من الصدق والصحة متأملة ان يقبل هذا الاعتذار من قبل دولته في هذه الايام الفضيلة في شهر رمضان المبارك ومقدرة احتفاظ دولته بحقه القانوني الناشىء عن تشر هذه المادة الكاذبة والمسيئة.